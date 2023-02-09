Çeşme'ye gelen yaklaşık 200 depremzede otel ve yazlıklara yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki otel ve yazlıklara yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki otel ve yazlıklara yerleştirildi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği ve İlçe Belediyesi organizasyonuyla depremin yıkıma neden olduğu illerden İzmir'e gelen depremzedeler, yetkililerce karşılandı.

Otellerin yanı sıra yazlıklarda da ağırlanacak depremzedelerin gıda, sağlık ve terapi ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma başlatıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, depremzedeler için ilk etapta 500 oda ayırdıklarını, yaklaşık 1000 kişiyi ağırlayacaklarını belirtti.

İlçe halkı olarak misafirlerin gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferber olduklarını anlatan Oran, "Klinik psikologlarımız, doktor ve hemşirelerimiz, diyetisyenlerimiz ve berberlerimiz deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ziyaret ediyorlar. Muayenelerini, görüşmelerini yapıyorlar. İhtiyaçlarını tespit edip sosyal hizmetlerimize bildiriyorlar. Biz de ihtiyaçları anında karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir de evini kaybedenlere barınma imkanı sağlamak için mücadele ettiklerini belirterek, "Ciddi talep görüyoruz. Şu anda kayıtlarımız yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Çeşme olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah acıları dindirmeye bir nebze yardımcı oluruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklar için giysi getiren vatandaşlardan Sergen Yılda da, ülkenin çok büyük bir felaket yaşadığını, çok üzgün olduklarını söyledi.

Yılda, "Tüm kalbimiz oradaki vatandaşlarımızla birlikte atıyor. Annem bir yandan televizyondan haberleri izlerken bir yandan da depremzedelere yardımda bulunmak amacıyla kazaklar ördü. Ben de yardım toplama merkezine getirdim." ifadelerini kullandı.