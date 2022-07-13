ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Haberler

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ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve hala söndürme çalışmaları süren yangının bölgede kaynak yapan işçiler tarafından çıkardığı bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve hala söndürme çalışmaları süren yangının bölgede kaynak yapan işçiler tarafından çıkardığı bildirildi.

Kaynaktan sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 site bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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