Çeşme ve Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı ve yakaladı. Toplamda 36 göçmen kurtarılırken 84 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 7'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 2'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da da karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi ile İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 11'i çocuk 44 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Zanlılar, jandarmaya götürüldü.

