Çeşme ve Seferihisar'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 24'ü Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde düzensiz göçmenler ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 göçmeni kurtardı ve toplamda 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 42 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bottaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada kara üzerinde 5 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yine aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
