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Çeşme ve Dikili Açıklarında 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 55 düzensiz göçmene yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Kaçakçılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen 2 can salındaki 1'i çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi Ulamış Çayı mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2'si çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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