Çeşme Limanı'nda 130 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çeşme Limanı'nda 130 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İzmir'in Çeşme Limanı'nda yapılan aramalarda iki tırda toplam 130 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme Limanı'nda iki tırda yapılan aramalarda 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, iki sürücü gözaltına alındı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu limana giriş yapan iki tırda incelemelerde bulundu.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilen 30 kilogram kokain ile 100 kilo skunk ele geçirildi.

Tır sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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