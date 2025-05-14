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Çeşme, Karaburun ve Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çeşme, Karaburun ve Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.

Aramalarda, 18 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 953 gram esrar-sukunk, 32 sentetik ecza, hassas terazi ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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