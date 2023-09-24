Çeşme Festivali'nde Ege'nin Konseri Coşkuyla Geçti

İZMİR'in Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali'nin üçüncü günü de coşkuyla geçti. Flamenko gösterisi ve Rabih Abou-Khalil konseri sonrası sahne alan ünlü şarkıcı Ege, meydanı dolduran on binlerce yurttaşa keyifli bir akşam yaşattı. Konserde Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ile birlikte sahneye çıkarak 100'üncü Yıl Marşı'nı söyledi.

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali'nin üçüncü günü çeşitli etkinliklere sahne oldu. Abou Khalil ve Salih Nazım Peker'in Ud'un Sesi: Akdeniz Müziği ve Kültüründe Ud'un Rolüö konulu söyleşi ile başlayan festivalin üçüncü günü Çeşme Belediyesi Bando performansı ile devam etti. Çankaya Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri ve flamenko dans gösterileri ile süren festivalde Lübnanlı ud ve flüt sanatçısı ve besteci Rabih Abou-Khalil, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlara müzik ziyafeti verdi. Abou-Khalil'in ardından sahne alan ünlü şarkıcı Ege'nin performansıyla keyifli anlar yaşadı. Ege, kendi şarkılarının yanı sıra 90'ların sevilen parçalarını seslendirdi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın eşi Nuriş Oran'la yaptığı dans performansı yurttaşlardan alkış aldı. Şarkıcı Ege 10'üncü Yıl Marşı ve söz ve bestesini kendisinin yaptığı 100'üncü Yıl Marşı'nı ilk kez de Çeşmelilere söylerken yurttaşlara kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını salladı. Gecenin sonunda Oran, eşi Nuriş Oran'la birlikte sahneye çıkarak sanatçı Ege'ye çiçek sundu ve 100'üncü Yıl Marşı'na eşlik etti.

Festival, bugün 17.00 de Sunay Akın söyleşisi, 19.00'da Aya Haralambos Kilisesi'nde Salut de Smyrne, Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda saat 21.30'da gerçekleşecek Chico & The Gypsies konseriyle sona erecek.(DHA)