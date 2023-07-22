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Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. Kundakçı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü. Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında

Çamlık alanı kundakladığı belirlenen şahıs yakalandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.

Kundakçı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler

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