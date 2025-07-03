Çeşme'deki Yangın Nedeniyle Ulaşıma Kısıtlamalar Getirildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, orman ve makilik alanlara sıçradı. Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu ve Eski Çeşme Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanmaktadır.
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.
Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.
Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel