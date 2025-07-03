Çeşme'deki Yangın Nedeniyle Otoyol ve Karayolu Trafiğe Kapandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Güvenlik nedeniyle Çeşme Otoyolu ve karayolu sivil araçlara kapatıldı. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.
ÇEŞME OTOYOLU VE KARAYOLU SİVİL ARAÇLARA KAPATILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle büyük bir alana yayıldı. Yangın ile mücadelede 15 saat geride kalırken, alevler geceyi aydınlattı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik nedeniyle sivil araçların geçişine kapatıldı. Sadece görevlilerin araçla geçişine izin verilirken bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel