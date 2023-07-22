Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda başlayan yangın, ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını çıkaran şüpheli gözaltına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterlerle yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.