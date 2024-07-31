Çeşme'deki yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden ekiplerle 3 uçak ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.