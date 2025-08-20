Çeşme'deki Silahlı Kavga Davasında Duruşma Yapıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 3 kişinin tabancayla öldürülüp, 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar B.B., O.A., tutuksuz sanık Ö.Ö. ile müştekilerle taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan Ö.Ö, olaydan önce oturdukları kafede B.B'ye tablo gösterdiğini, o sırada maktul Abdurrahim Doğan'ın "eyvallah" dediğini söyledi.

Kafeden sonra buluşmayı O.A'nın ayarladığını aktaran Ö.Ö, karşı tarafta silah olmadığını, olay yerine gitmeden önce de sanık B.B'nin evine gidip geldiğini söyledi.

Ö.Ö, karşı tarafta bir grubun küfür ettiğini belirterek, "O sırada B.B. de 'istersen bir dene' dedi. Sonra Abdurrahim'e kafa attı, ardından 10 el silah sesi duydum. Biz arabaya bindik, gideceğimiz sırada bize 'dur' dedi. B.B. de binince onlara gittik, babası evin kapısında bizi karşıladı." dedi.

Diğer sanık O.A. ise maktul Doğan'ın yakın arkadaşı olduğunu, B.B'nin kendisini arayıp buluşma ayarlamasını istediğini anlattı. B.B.'nin ayakkabısını değiştireceğini belirterek yanlarından ayrıldığını aktaran O.A, şöyle devam etti:

"Olay yerine giderken arabada 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktığını söyledi, ben de konuyu uzatmamalarını söyledim. Olaydan sonra hep beraber karakola gittik. 3 kişinin öldüğünü sonradan öğrendim." diye konuştu.

Daha sonra savunma için silahı ateşleyen B.B'ye söz verildi. B.B.'nin olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediği sırada maktul yakınları tepki gösterdi.

Maktul Abdurrahim Doğan'ın babası Abdülkadir Doğan, "Ne hakla bize başsağlığı diliyor. Bu bizim 3 çocuğumuzu katletti. Bunları bize yaşatmaya hakkı yok. Bunlar sokak çetesidir." dedi.

Savunmasına yeniden başlayan B.B, karşı tarafa zarar verme gibi bir planının bulunmadığını anlattı. Grupla buluşmak için parka gittikleri sırada yeni bir konum geldiğini belirten B.B, şöyle devam etti:

"Konum gelince köpek kulübesine gidip silahımı aldım. Arkadaşlarıma da üzerimi değiştireceğimi söyledim. Daha sonra o gruba, yolda buluşalım dedim. Onlar bize ısrarla 'bizi takip edin, size bir şey olmayacak' dedi. Sonra buluştuk, yanlış anlaşıldığımı düşünerek durumu izah ettim. Daha sonra Abdurrahim, 'ben seni ne yanlış anlayacağım' diyerek kafa attı. Yere düştüm, küfür etti, üzerime geldi. Silahı hedef gözetmeden havaya doğru ateş ettim. Şarjörde 16 mermi vardı. Hepsini sıktım."

"Gözlerim iyi görmüyor, mermilerin kime geldiğini bilmiyorum"

Mahkeme heyeti başkanının, "konuşmaya giden bir kişi yanına neden silah alır" diye sorması üzerine B.B, şöyle dedi:

"Silahım kime denk geleceğini hesaplamadan havaya ateş ettim. Gözlerim iyi görmüyor, 3 derece bozuk, mermilerin kime geldiğini bilmiyorum. Üstümdeki kabalalık dağılsın diye ateş ettim. Silah eğitimi almadım, kimse de bana talimat vermedi."

Söz verilen B.B'nin avukatı da maktullerin yakınına baş sağlığı dileyince duruşma salonunda gerginlik çıktı.

Maktul Abdurrahim Doğan'ın babası Abdülkadir Doğan, "Bu katil ve avukatları bize başsağlığı dilemesin. Bunu hakaret olarak görüyoruz. Bunlar, ruhsatlı silahı nereden bulmuş. Adalete güveniyorum. Herkes cezasını çeksin, utanmasan sıkılmadan 'havaya ateş ettim' diyor. Oğlumun canını almışlar halen iftira atıyorlar." diye konuştu.

Maktul Mehmet Sait Medeni'nin babası Mehmet Medeni ise, "Canice çocukları öldürmüşlerdir. Gözü bozuk olan kişi nasıl oğlumun kafasına sıkıp öldürebilir. Bu nasıl göz bozukluğu. Katil zanlısı ve avukatı utanmadan bize başsağlığı diliyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni ölmüş, A.M. yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olmuş, B.B. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla, tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.