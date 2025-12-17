İzmir'de 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 3 kişinin tabancayla öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 sanığın yargılanması sürdü.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.B, O.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Ö.Ö. ise duruşmaya gelmedi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen maktul Azat Demir'in babası Mehmet Demir, oğlunun sanıkları tanımadığını ve oğlunun neden öldürüldüğünü bilmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddia makamı, tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 3 kez 15'er yıla kadar, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 2 kez 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan B.B, kendisini korumak adına havaya ateş açtığını ve pişman olduğunu söyledi.

O.A. ise mütalaaya katılmadığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetmiş, A.M. yaralanmış, çalılıklara atlayan A.D. ise yaralanmamıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olmuş, B.B. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla, tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.