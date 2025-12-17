Haberler

İzmir'de 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga davasında tutuklu sanıklar hakkında mütalaa verildi. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 3 kişinin tabancayla öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 sanığın yargılanması sürdü.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.B, O.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Ö.Ö. ise duruşmaya gelmedi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen maktul Azat Demir'in babası Mehmet Demir, oğlunun sanıkları tanımadığını ve oğlunun neden öldürüldüğünü bilmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddia makamı, tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 3 kez 15'er yıla kadar, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 2 kez 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan B.B, kendisini korumak adına havaya ateş açtığını ve pişman olduğunu söyledi.

O.A. ise mütalaaya katılmadığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetmiş, A.M. yaralanmış, çalılıklara atlayan A.D. ise yaralanmamıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olmuş, B.B. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla, tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title