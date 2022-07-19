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Çeşme'deki otluk alandaki yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.

(Akın Küçükkurt - Mustafa İç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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