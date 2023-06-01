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Çeşme'deki otelden dizüstü bilgisayar çalan zanlının 167 suç kaydı çıktı

Çeşme'deki otelden dizüstü bilgisayar çalan zanlının 167 suç kaydı çıktı

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir otelin resepsiyonundan dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen kişi, Konak'ta yakalandı. Çeşme'ye getirilerek adliyeye sevk edilen ve tutuklanan zanlının 167 suç kaydı çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir otelin resepsiyonundan dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen kişi, Konak'ta yakalandı. Çeşme'ye getirilerek adliyeye sevk edilen ve tutuklanan zanlının 167 suç kaydı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'deki bir otelin resepsiyonundan dizüstü bilgisayar çalındı. Olayın Çeşme Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı araştırma sonucunda, zanlının İzmir'in Konak ilçesinde olduğunu belirledi. B.E., yapılan operasyon sonucu çaldığı dizüstü bilgisayar ile yakalandı. Çeşme Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.E., Çeşme Adliyesine sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda tutuklanan B.E.'nin 167 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler

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