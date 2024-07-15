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Çeşme'deki Orman Yangınıyla İlgili 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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