Çeşme'deki Orman Yangınıyla İlgili 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."