Çeşme'deki Orman Yangınında Şüpheli Gözaltına Alındı, Öğrenciler Tahliye Edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda, Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler bölgeden tahliye edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, VALİLİK KAMPINDAKİ ÖĞRENCİLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

Halil İbrahim KARABIYIK- Gamze POLAT/ ÇEŞME (İzmir),