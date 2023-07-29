Çeşme'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde orman yangını başladı. Saat 15.45'de başlayan yangına 15.54'de ilk müdahale yapıldı.
4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel