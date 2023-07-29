Çeşme'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.