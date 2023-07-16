Çeşme'deki Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, hızla yayılarak makilik alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, hızla yayılarak yakındaki makilik alana sıçradı.
Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel