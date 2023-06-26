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Çeşme'de zehir operasyonu: 6 tutuklama

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İzmir'in ünlü turizm ilçesi Çeşme'de gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 6 şüpheli tutuklandı.

Çeşme'de zehir operasyonu: 6 tutuklama

İZMİR Bayram tatilinde vatandaşların akın ettiği, İzmir'in ünlü turizm ilçesi Çeşme'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde nüfusu 1 milyona ulaşan ünlü turizm ilçesi Çeşme'de çalışmalar yürüttü. Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliye ait 6 adrese baskın gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Güncel

Hisarcık Çeşme Güncel Haberler

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