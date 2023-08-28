Çeşme'de yapılan denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki sorumluluk bölgelerinde yapılan denetimlerde silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Jandarma ekipleri arama kaydı olan 31 kişiyi yakalarken, polis ekipleri de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki sorumluluk bölgelerinde hafta sonunda yaptıkları uygulamalarda, çok sayıda iş yeri ve araç denetlenirken birçok vatandaşın da GBT'si sorgulandı. Jandarma ekipleri arama kaydı olan 31 kişiyi yakalarken, polis ekipleri de "Akrep" tabir edilen silah ile 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirdi.

Turizm cenneti Çeşme'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tepkilere neden olan silahlı saldırı olaylarının ardından, kolluk kuvvetlerince ilçedeki vatandaşların huzur içinde tatil yapabilmeleri için güvenlik tedbirleri ve denetimler arttırdı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25-26 Ağustos tarihlerinde, 31 iş yeri ve 310 aracı denetlerken, 612 kişinin de GBT sorgulamasını yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 2 işletmeye 'Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem, 1 işletmeye de adli işlem gerçekleştirildi. Bir işletmedi ki 5 şahıs hakkında ise "Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

Tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Devam eden denetimlerde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı'daki bir işletmede 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekiplerinin gözaltına aldıkları ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk ettikleri 3 kişi adli merciler tarafından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin Ilıca Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde ise bir işletmede, "Akrep" tabir edilen silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin gözaltına alarak adliyeye sevk ettikleri 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arama kaydı olan 31 kişi yakalandı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, İl Jandarma Komutanlığı personellerinin desteğiyle 4 gün boyunca sorumluluk bölgelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi. 279 personelle, 10 mahallede, 33 farklı noktada, huzur ve güven için denetim yapan jandarma ekipleri, 9 bin 212 kişinin GBT sorgulamasını yaparken, arama kaydı olan 31 kişiyi yakaladı. 3 bin 538 aracı da denetleyen jandarma ekipleri, toplam 142 kişiye ve araca cezai işlem uyguladı. Jandarma ekipleri, 8 işletme hakkında da 'mevzuata aykırı faaliyet' göstermeleri nedeniyle idari işlem başlattı. - İZMİR