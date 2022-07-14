Son dakika haber: ÇEŞME'DE YANGINLAR KISMEN KONTROL ALTINDA Son dakika haberlerine göre Çeşme ilçesinde, soğutma çalışmalarının yapıldığı İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaköy mevkisinde, yüksek hızda esen rüzgar zaman zaman alevleri yeniden yükseltiyor. Çeşme ilçesinde, soğutma çalışmalarının yapıldığı İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Karaköy mevkisinde, yüksek hızda esen rüzgar zaman zaman alevleri yeniden yükseltiyor. 14.00 sıralarında, yol kenarındaki makilik alanın tutuşması ve alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bir süre trafiğe kapatılan İzmir Çeşme Otoyolu, alevlerin söndürülmesi üzerine yeniden trafiğe açıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaköy Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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