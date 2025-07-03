Çeşme'de Yangın Nedeniyle Başkent Sitesi Tahliye Edildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın nedeniyle Ildır Mahallesi'ndeki Başkent Sitesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerle mücadele için orman işçileri ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

BİR SİTE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangın sebebiyle alevlerin yaklaştığı Ildır Mahallesi'ndeki Başkent Sitesinde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Orman işçileri, itfaiye ve belediye ekiplerinin yanı sıra STK'lar tarafından alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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