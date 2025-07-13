Çeşme'de Yangın: Motoryat Kullanılamaz Hale Geldi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir marinada çıkan yangın sonucu motoryat zarar gördü. İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri yangına müdahale etti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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