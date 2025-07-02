Çeşme'de Yangın: 3 Mahalle Tahliye Edildi, Destek Ekipleri Sevk Edildi

Çeşme'de Yangın: 3 Mahalle Tahliye Edildi, Destek Ekipleri Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale için 6 uçak, 19 helikopter ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerleyerek 3 mahallede tahliyelere neden oldu.

DESTEK EKİPLER SEVK EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın bölgesine destek ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi. Yangının tehdit ettiği Ildır Mahallesinin bazı yerleri, Germiyan Mahallesi ve Urla'nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Fenerbahçe'den Evann Guessand için dev teklif

Fenerbahçe hızını alamadı! Jhon Duran'dan sonra bir golcü daha
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.