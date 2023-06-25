Çeşme'de Uzman Çavuş'u bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İZMİR'in Çeşme ilçesinde Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı (27) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muzaffer Tüz (27), tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti kararında, Tüz'ün, ifadesinin aksine soruşturma ve yargılama süresince yapılan incelemelerde Akkaş ile sanığın eski sevgilisinin herhangi bir bağlantısının bulunmadığının ortaya çıktığını, durumu takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini belirtti.

Olay, geçen yıl 15 Mayıs'ta Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş, otomobilini çok beğendiği için kendisiyle görüşmek isteyen ve sahte isim kullanan Muzaffer Tüz ile buluştu. Konya'dan gelen Tüz, eski kız arkadaşının irtibatı olduğu iddiasıyla Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Taksiyle kaçan Tüz, Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaş ise memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Alper Arapoğlu, "Sanık gerek emniyet ifadesinde gerek savcılık ifadesinde gerekse de sorgusunda detaylı bir şekilde olayı planladığını olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen yine de işlemeyi kafasına koyduğu suçu planladığı şekilde eyleme geçirdiğini anlatmıştır. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen, ifadelerini sürekli değiştiren, gerçeklikle örtüşmeyen, hayatın olağan akışına aykırı savunmalar yapan sanığın takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gözü yaşlı anne ve babası için ufak da olsa bir teselli olmuştur" dedi.