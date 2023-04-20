Çeşme'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından bir iş yeri ile 4 eve baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 134 kök Hint keneviri?, 51 Hint keneviri tohumu, 438,64 gram esrar ile uyuşturucu imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.