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Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 6 eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucular ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

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