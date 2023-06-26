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Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde farklı türlerden satışa hazır hale getirilmiş çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Hisarcık İzmir Çeşme Güncel Haberler

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