Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çok sayıda kokain ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır halde çok sayıda kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.Y., M.Ş. ve K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel