Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çok sayıda kokain ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır halde çok sayıda kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.Y., M.Ş. ve K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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