Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan operasyonda bir ev ve araçta yapılan aramalarda bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve araçta yapılan aramalarda bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda bir araç ile bir eve operasyon gerçekleştirdi. Araçta ve evde arama yapan polis ekipleri, 95 gram kokain maddesi, 234 gram esrar maddesi ve satışa hazır olduğu değerlendirilen 38,97 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.M., S.K. ve S.K.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR