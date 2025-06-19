Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, bulunduğu araçta ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen H.U, M.Y, M.Ş. ve K.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, M.Ş. ve K.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.