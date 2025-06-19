Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, bulunduğu araçta ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen H.U, M.Y, M.Ş. ve K.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, M.Ş. ve K.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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