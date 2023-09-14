Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram ecstasy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram ecstasy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, istihbarat çalışmasıyla içinde uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine saklanmış toplam 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.