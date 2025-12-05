İzmir'de trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Samet Kilci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 18 yaşındaki Mustafa Dalgıç hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Atadağ Kavşağı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Dalgıç (18), Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dalgıç'ın cenazesi, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza
H.K'nin (36) kullandığı 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç, Atadağ Kavşağı'nda, Samet Kilci (35) idaresindeki plakasız motosikletle çarpışmış, Kilci olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosikletteki Mustafa Dalgıç yaralanmıştı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.