Çeşme'de Tesettürlü Kadına İşletmeye Alım İddiası: 3 Gözaltı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir tesettürlü kadının sahildeki bir işletmeye alınmadığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, işletmenin müdürü ve güvenlik görevlisi dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tesettürlü kadının sahildeki bir işletmeye alınmadığı paylaşımları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının sosyal medya hesabından Alaçatı Mahallesi'ndeki işletmeye arkadaşlarının alındığını, ancak kendisinin tesettürlü olduğu gerekçesiyle alınmadığı paylaşımları üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletmenin mesul müdürü, güvenlik görevlisi ve yetkilisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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