Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Tekne Alev Alev Yandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkıp, kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangında 7 tekne yandı.

Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı. Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. 6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,