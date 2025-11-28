Çeşme'de Tekne Yangını: 3 Tekne ve Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkan yangında 3 tekne ve bekçi kulübesi yandı.

Ilıca Yıldızburnu Balıkçı Barınağında bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer teknelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 tekne ile bekçi kulübesi yandı.