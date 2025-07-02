Çeşme'de Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.