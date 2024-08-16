Çeşme'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki tarım arazisinde, saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.