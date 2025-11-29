Çeşme'de Süren Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.

Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.

Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.