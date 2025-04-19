Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Çeşme'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 4 Tutuklama

Çeşme'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde, liderliğini S.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Çiftlik evine düzenlenen baskında, çok sayıda silah ele geçirildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen 2 operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik ve jandarma ekiplerince Çeşme'de faaliyet gösteren ve liderliğini S.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik 8 Nisan'da operasyon düzenlendi. İlk operasyonun ardından 3 suç örgütü üyesi tutuklandı. Suç örgütüne yönelik ikinci operasyon da 17 Nisan'da yapıldı. Örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen çiftlik evine baskın düzenlendi. Çiftlik evinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli tutuklandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.