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Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, suç örgütü kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarından 4 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarını işledikleri gerekçesiyle elebaşılığını S.A'nın yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince 8 Nisan'da yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, 17 Nisan'da bir çiftlik evine baskın düzenledi. Yapılan aramada 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli de tutuklandı.

Örgütün elebaşı S.A'nın yurt dışında olduğunun belirlendiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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