Çeşme'de Su Kesintisi Uygulaması Başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Çeşme 'de her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında uygulayacağı zorunlu su kesintisi başladı. Otelciler tedbir amaçlı depolarını doldururken, Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal "Tatilcilerimizin endişe edeceği bir durum yok" dedi.

Otellerin çeşitli ebatlarda depolarla, birtakım sistemlerle ya da bir kısmı da artezyen kuyularla bu konuyla alakalı önlemler alındığını söyleyen Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal "Şu haliyle çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. O yüzden tatilcilerimizin endişe edeceği bir durum yok. Ancak devam ederse belki o zaman bir problemden bahsedebiliriz ama o konuda da yetkililerin kısa zamanda bir çözüm üreteceğine inanıyorum. İZSU ile DSİ arasında görüşmeler devam ediyor. Şu an bu duruma hazırlıklıyız ama problemin kısa sürede çözülmüş olması gerekiyor" dedi. Hem vatandaşlara hem de işletmelere su tasarrufu çağrısında bulunan Ünsal, "Tasarruf çok önemli bir konu. Kesintiler gece yapılacağı için eksikliği çok fazla hissedilmeyecektir ancak gündüz saatlerinde kesinti olmamasını umuyoruz" diye konuştu.

'TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞTIK'

Otelcilerin tedbir amaçlı su depolarını doldurduklarını söyleyen otel işletmecisi Mutlu Duman, "Çok sayıda otelin çeşitli ebatlarda su deposu var. Turizm alanında otellerin bu konudan çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Bazı oteller de sezonu kuyu suyuyla geçiriyor. Kesintilerin turizm sezonunun ortasında başlaması olumsuz bir durum ancak bu sorunun Karaburun'daki barajda su hattının açılmasıyla çözülebileceğini düşünüyorum. Keşke daha önceden çözülmüş olsaydı. Misafirlerimiz yine gönül rahatlığıyla Çeşme'ye gelebilirler. Tedbirlerimizi almıştık. Ayrıca su kesintisinin de gece saatlerinde olması da iyi bir planlama olmuş" dedi.

'YETKİLER, İZSU VE DSİ'YE AİT'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yaptığı açıklamada, "Zorunlu su kesintilerinin planlanmasının sebebi, barajımızdaki mevcut su. Gece yapılacak kesintiler ile su 7 Eylül'e kadar yeterli olacaktır. Kesintiler yapılmazsa, 15 Ağustos'tan sonra gündüz saatlerinde de zorunlu kesinti yapılmak zorunda kalınabileceği için gece kesintileri planlandı. Ev bahçelerinde ve iş yeri önünde motorlu taşıtların yıkanmaması, kilim, halı, paspas gibi eşyaların balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda yıkanmaması, iş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanmamasına ilişkin özellikle bahçesi bulunan evlerimizde sulama yapılacak saatlerin mevsimsel olarak kısıt getirilmesi gibi vatandaşlarımızın tedbir alması konusunda belli kararlar aldık ve bunun da tebliğini sağlamıştık. Kurumlar olarak suyu verme yetkisi ve su tüketimine ilişkin yetkiler, İZSU ve DSİ'ye ait. Fakat biz vatandaşların da özellikle tedbir noktasında üzerine düşen bazı vazifeler vardır. Ciddi kurak bir kış geçirdik. Ne yazık ki bu yıl beklenen yağışlar alınamadı" diye konuştu.

'EN GEÇ 25 AĞUSTOS'TA ÇEŞME'YE İÇME SUYU VERİLMEYE BAŞLANACAK'

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise Karareis Barajı'na ilişkin açıklamada bulunarak, "Çeşme'nin içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sağlayacak Karareis Barajı ve Salman Göleti tamamlandı. 33 kilometrelik iletim hattı, terfi merkezleri, yükleme depoları ve günlük 23 bin 760 metreküp kapasiteli arıtma tesisi bitirildi, performans testlerine geçildi. En geç 25 Ağustos 2025 tarihinde Çeşme'ye içme suyu verilmeye başlanacak. Hatta bugün bile İZSU isterse, Karareis'ten gelen ham suyu klorlayarak kullanıma verebilir durumda" dedi.