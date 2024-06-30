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Çeşme'de sigara izmaritinden çıkan maki yangının başladığı anlar, kamerada (2)

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SİGARA İZMARİTİNİ ATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Çeşme ilçesindeki makilikte, sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİGARA İZMARİTİNİ ATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Çeşme ilçesindeki makilikte, sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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