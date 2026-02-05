Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağışlar cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, bazı iş yerleri su baskınları yaşadı. Esnaf suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışmalara başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Çeşme Belediyesi ekipleri de yollarda biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı