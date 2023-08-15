Çeşme'de rezervasyonsuz gelenlere ateş açan şüpheliler tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmamalarından ötürü tabancayla mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmamalarından ötürü tabancayla mekana ateş açan ve bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bir işletmeye geçtiğimiz pazar günü rezervasyonları olmadan girmeye çalışan H.K.A (17) ve M.E.A (17), güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kameraya yansımıştı

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birisinin araçtan aldığı diğerinin ise üzerinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerine doğru ateş açtığı, olayın ardından ise şahısların otomobile binip kaçtığı yer alıyor.

2 şüpheli de tutuklandı

Olayın ardından araçla kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla dün, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İşletme çalışanları müşterileri darp etmişti

Ayrıca, 7 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde yaşanan bir başka olayda ise yine aynı eğlence mekanının çalışanları müşterileri darp etmiş, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. - İZMİR