Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Alaçatı ile Zeytineli mahalleleri arasındaki geniş bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediyor.