Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Alaçatı ile Zeytineli mahalleleri arasındaki geniş bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı ile Zeytineli mahalleleri arasındaki geniş bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangına, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel