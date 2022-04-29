Çeşme'de otellerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in turizmiyle ünlü ilçesi Çeşme'de bayram tatili öncesi hazırlıklar tamamlandı. Kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıkarken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "30 bine yakın yatağımız var ve bunların neredeyse 25 bini açılmış olacak. Beklentimiz büyük" dedi.

Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlar, yurt genelindeki turizm cennetlerinde tatil yapabilmek için rezervasyonlarını yaptırdı. Dünyaca ünlü plajları ve eşsiz havasıyla önemli turizm merkezlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerdeki 30 binlik yatak kapasitesinin 25 bini doldu. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, otellerdeki doluluk oranının yüzde 70'in üzerine çıktığını belirterek, "Turizmcilerin pandemiden sonra beklediği ilk bayram bu diyebiliriz. Biz güzel bir bayram için Çeşme'deki tüm otellerimizi hazırladık. 30 bine yakın yatağımız var ve bunların neredeyse 25 bini açılmış olacak. Bayram, perşembe gününe kadar devam ediyor. Biz perşembe ve cuma günleri de dahil olur diye beklentimiz vardı, ancak böyle bir karar alınmadı. Ancak buna rağmen, rezervasyonlardan memnunuz ve beklentimiz de oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Rezervasyonlarına baktıklarında girişlerin yüzde 50'sinin cumartesi ve pazar günü olacağını ifade eden Demir, "Ancak bayram boyunca da girişlerimizin olacağını görüyoruz. Aradaki mesai günleri olan perşembe ve cuma günlerinde de tatil yapacak konuklarımızın sayısı fazla. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dinledik. Malum artık birçok yerde maske ve mesafe kuralı kaldırıldı. Otellerimiz de dahil. Artık, pandemi öncesindeki gibi hizmet vermeye başladık. Ama bu, tedbirlerimizin tamamen olmadığı anlamına gelmiyor. Güvenli turizm belgesine göre hizmet verilmeye devam edilecek. Pandemi haricindeki genel hijyen kurallarına aynen riayet edilecek" diye konuştu.